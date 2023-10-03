Песков: Не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказаться от визита в Армению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения является союзником России, дружественным государством и партнёром, сообщает РИА Новости.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Комментируя ратификацию армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) он выразил сомнение в корректности данного решения «с точки зрения двусторонних отношений».

«Не хотелось бы, чтобы президенту РФ Владимиру Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в связи с решением ратифицировать Римский статут к действующему армянскому руководству появятся дополнительные вопросы, их заранее передали Еревану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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