Не поделили пирог: Чем грозит конфликт Тихановских белорусской оппозиции
Скандал в семье Тихановских произошел из-за дележки финансов, однако он не окажет никакого влияния на оппозиционные силы Белоруссии, заявил НСН Дмитрий Болкунец.
Офис белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской – откровенно мошенническая организация, которая занимается распилом западной помощи и не представляет интересы белорусской оппозиции. Об этом НСН рассказал беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому присудили премию Магнитского как «выдающемуся оппозиционному политику» за свои «лидерские качества и непоколебимую преданность демократии в Беларуси». Однако он при этом обвинил офис своей жены Светланы Тихановской в том, что не смог получить премию лично. Такое заявление он сделал в запрещенной социальной сети. Болкунец рассказал, что стало причиной конфликта.
«Офис Тихановской в том виде, в котором он существует, это мошенническая организация, которая занимается распилом грантов. Она не представляет широкое оппозиционное движение Белоруссии, она представляет интерес только узкого круга лиц. Все, что делают эти люди, - просто осваивают гранты и западную помощь. Поэтому, видимо, Сергей Тихановский столкнулся с этой ситуацией и оказался лишний во время распила этого пирога», - рассказал он.
Рассуждая о том, есть ли какое-то политическое будущее у Тихановского, политолог подчеркнул, что есть, если он на деле начнется заниматься проблемами Белоруссии.
«Я думаю, если он как-то себя проявит и продемонстрирует инициативность, представит свою программу реформ, вылезет из штанов блогера, то у него какое-то будущее есть. Этот скандал подчеркивает, что структуры, которые возникли после 2020 года в Белоруссии, в частности офис Светланы Тихановской, - это искусственно созданное образование, целью которого был заработок. Недавно, например, Евросоюз выделил больше €170 млн на якобы демократию в Белоруссии. Никто не знает, кто эти деньги получил, куда они ушли. Как правило, большая часть денег остается в самих странах, но часть оседает в кармане разных мошеннических проектов, большая часть которых была рекомендована офисом Тихановской», - отметил Болкунец.
При этом, по его словам, система противников президента Белоруссии Александра Лукашенко не развалится после конфликта Тихановских, так как в Белоруссии большая оппозиционная ячейка.
«Есть широкое оппозиционное движение, оно представлено разными инициативами и гражданами, которые в том числе находятся в Белоруссии. А те люди, которые сегодня громче всех кричат, что они оппозиционеры - просто откровенные мошенники», - подытожил он.
Напомним, что оппозиционера Тихановского освободили из белорусской тюрьмы 21 июня 2025 года, после чего он покинул страну. Блогер и политик стал широко известен после выдвижения в кандидаты на пост президента Белоруссии. Избирательная комиссия отказала ему, в итоге его жена, Светлана Тихановская, стала кандидатом на выборах 2020 года. В декабре 2021 года Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы по статьям организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
