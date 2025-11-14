Офис белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской – откровенно мошенническая организация, которая занимается распилом западной помощи и не представляет интересы белорусской оппозиции. Об этом НСН рассказал беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому присудили премию Магнитского как «выдающемуся оппозиционному политику» за свои «лидерские качества и непоколебимую преданность демократии в Беларуси». Однако он при этом обвинил офис своей жены Светланы Тихановской в том, что не смог получить премию лично. Такое заявление он сделал в запрещенной социальной сети. Болкунец рассказал, что стало причиной конфликта.

«Офис Тихановской в том виде, в котором он существует, это мошенническая организация, которая занимается распилом грантов. Она не представляет широкое оппозиционное движение Белоруссии, она представляет интерес только узкого круга лиц. Все, что делают эти люди, - просто осваивают гранты и западную помощь. Поэтому, видимо, Сергей Тихановский столкнулся с этой ситуацией и оказался лишний во время распила этого пирога», - рассказал он.