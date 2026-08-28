В попытке воспользоваться российскими активами Евросоюз намерен перевести их из депозитария Euroclear на фирму-«пустышку», однако это провальная идея, так как Россия все равно предъявит счет Euroclear. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Страны Евросоюза готовят новый план по использованию замороженных российских активов. По данным издания Financial Times, Швеция, Нидерланды, Испания и Польша готовят обращение к Европейской комиссии с призывом вернуться к механизму использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По мнению Ванина, российские активы хотят перевести из бельгийского депозитария Euroclear на счет фирмы-«пустышки».