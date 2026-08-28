«Переведут на “пустышку”»: Юрист объяснил план ЕС по использованию активов России
Чаще всего разговоры о том, чтобы украсть активы у России, исходят от Прибалтики и Финляндии, добиваться эскалации конфликта, имея общую границу с Россией, — политическое безумие, сказал НСН Валерий Ванин.
В попытке воспользоваться российскими активами Евросоюз намерен перевести их из депозитария Euroclear на фирму-«пустышку», однако это провальная идея, так как Россия все равно предъявит счет Euroclear. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
Страны Евросоюза готовят новый план по использованию замороженных российских активов. По данным издания Financial Times, Швеция, Нидерланды, Испания и Польша готовят обращение к Европейской комиссии с призывом вернуться к механизму использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По мнению Ванина, российские активы хотят перевести из бельгийского депозитария Euroclear на счет фирмы-«пустышки».
«Здесь вопрос в юридической схеме. Если раньше ЕС пугали ответные санкции в отношении бельгийской компании Euroclear, у которой очень солидные учредители, сейчас у Евросоюза возникла шулерская идея: перевести эти активы из Euroclear, у которой есть до $10 млрд и огромное количество замороженных средств клиентов, в том числе и российских (счет идет на триллионы рублей). Это сдерживает Euroclear от резких движений: они конфисковали доходы от российских фондов, но Россия предприняла симметричные шаги — она секвестировала часть средств, которые находятся в распоряжении России. Они увидели, что это не шутки, и прекратили движение в этом направлении, придумав передачу активов на фирму-“пустышку”, которая эти средства каким-то образом использует, но последствий от этого практически не будет. В ЕС надеются, что Россия пропустит этот важный момент, но я уверен, что Россия все равно предъявит счет именно Euroclear, уйти от ответственности не получится», — сказал Ванин.
Собеседник НСН предупредил, что подобные действия приведут к эскалации конфликта с Россией.
«Разговоры о том, что у России надо что-то украсть, ведутся давно, в основном в Прибалтике и Финляндии. Они позволяют себе безответственные призывы в надежде спрятаться за широкой спиной Германии, Франции, Великобритании и США. Нагнетать эскалацию, имея общую границу с Россией, — безумное решение. Франция, Германия и США, находясь значительно дальше, гораздо более осторожно относятся к теме эскалации конфликта с Россией. Поэтому российские активы до сих пор не конфискованы, а отнятые проценты Россия благополучно компенсировала из активов Euroclear», — добавил он.
Ранее Ванин заявил, что решение о взыскании 18,17 трлн рублей с Euroclear Bank в пользу Центробанка России стало абсолютной неожиданностью для Европы, однако, скорее всего, в следующей инстанции оно будет отменено.
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