Сенатор объяснил осторожность Зеленского после «ничьей» с Путиным

Саммит в Париже, где основным стал вопрос прекращения военного конфликта в Донбассе, не сходит с первых полос изданий России и Украины. На полях произошла и первая личная встреча президентов конфликтующих стран. Политики дали переговорам разную оценку. Так Владимир Зеленский признал, что ему было «сложно договариваться», так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос. Глава украинского государства отметил, что они с Путиным разные люди, однако подчеркнул, что почувствовал, что его визави шел на уступки.

«Условным счетом после встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже стала "ничья"», - резюмировал Владимир Зеленский.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Зеленский так оценил переговоры, боясь навлечь гнев украинцев.

«Думаю, что господин Зеленский, давая оценку, ориентируется на украинцев, потому что там столько начертили красных линий. И если президент скажет, что переговоры прошли успешно, то ему ответят, что он продает интересы своей страны», - считает парламентарий.