«Другая биомеханика»: Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, он заявил, что двусторонняя встреча продлилась около часа – при том, что изначально на беседу Зеленского и Путина отводилось 20 минут.
Президент Украины подчеркнул, Владимир Путин «детально разбирает» каждый вопрос. Также Зеленский отметил, что является «быстрым человеком», а у Путина «другая природная биомеханика», пишет Газета.ру.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли накануне на саммите «нормандской четверки» завершились «ничьей», отмечает RT.
В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал НСН, что Зеленский был готов к встрече с Путиным. «В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе», - заявил он.
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