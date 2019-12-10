«Другая биомеханика»: Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, он заявил, что двусторонняя встреча продлилась около часа – при том, что изначально на беседу Зеленского и Путина отводилось 20 минут.

Президент Украины подчеркнул, Владимир Путин «детально разбирает» каждый вопрос. Также Зеленский отметил, что является «быстрым человеком», а у Путина «другая природная биомеханика», пишет Газета.ру.