«Не Орел». «Губернаторопад» вряд ли начнется с Клычкова и Никитина
Глава Тамбовской области в прошлом году избрался с очень хорошим результатом, а в Орловской области - «договорной» губернатор, заявил НСН Евгений Минченко.
Информация СМИ о том, что главы Орловской и Тамбовской областей могут открыть в России новый «губернаторопад», вызывает скепсис, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
Ранее издание URA.RU со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что после сентябрьских выборов ожидаются отставки губернаторов Орловской области Андрея Клычкова (представляет КПРФ) и Тамбовской области Александра Никитина («Единая Россия»), к которым есть вопросы у руководства страны.
«Я не вижу никаких проблем ни у Клычкова, ни у Никитина. Никитин только в прошлом году избрался с очень хорошим результатом, Его регион – один из лидеров по целому ряду направлений: это аграрные технологии, экология. Клычков – это «договорной» губернатор, размен с КПРФ. Поэтому я думаю, что этот источник может ошибаться, я отношусь к этой информации со скепсисом», - сказал Минченко.
Он также назвал три главных фактора, которые повлияют на позиции губернаторов к сентябрю-октябрю.
«Первое - это то, какие элитные группы поддерживают того или иного губернатора. Второе – уровень конфликтности как на федеральном, так и на региональном уровне. Третье – рейтинг и антирейтинг самого губернатора», - заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель агентства «Максимов консалтинг» Андрей Максимов заявил, что у Клычкова «не всегда хорошо идут дела», но, по его мнению, Кремль не отправит орловского главу в отставку без согласования с лидером КПРФ. По словам Максимова, Никитин уйдет в отставку в том случае, если в сентябре на выборах в Тамбовскую областную думу победит «Родина».
Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. На следующий день в отставку подал глава Ульяновской области Сергей Морозов, который решил баллотироваться в депутаты Госдумы. Оба губернатора входили в тройку аутсайдеров рейтинга политической устойчивости руководителей российских регионов, составленного экспертами холдинга «Минченко консалтинг». Третий в списке - глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
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