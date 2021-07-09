«Не Орел». «Губернаторопад» вряд ли начнется с Клычкова и Никитина

«Я не вижу никаких проблем ни у Клычкова, ни у Никитина. Никитин только в прошлом году избрался с очень хорошим результатом, Его регион – один из лидеров по целому ряду направлений: это аграрные технологии, экология. Клычков – это «договорной» губернатор, размен с КПРФ. Поэтому я думаю, что этот источник может ошибаться, я отношусь к этой информации со скепсисом», - сказал Минченко.

Он также назвал три главных фактора, которые повлияют на позиции губернаторов к сентябрю-октябрю.

«Первое - это то, какие элитные группы поддерживают того или иного губернатора. Второе – уровень конфликтности как на федеральном, так и на региональном уровне. Третье – рейтинг и антирейтинг самого губернатора», - заключил собеседник НСН.