«Совпадение». Песков прокомментировал отставки губернаторов нескольких регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что губернаторы регионов информируют Владимира Путина о своих решениях, сообщает ТАСС.

«Безусловно, они информируют о своих решениях, определенные консультации, конечно, ведутся», - отметил он.



По словам представителя Кремля, отставка сразу нескольких глав регионов в течение двух дней - это просто совпадение.



Ранее Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию, сообщает RT. На следующий день в отставку подал глава Ульяновской области Сергей Морозов, который решил баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.