«Не орел»: Байден разочаровал сторонников и загнал себя в тупик

Президент США Джо Байден за год своего руководства страной неприятно удивил даже своих сторонников, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Год назад, 20 января 2021 года, прошла инаугурация выигравшего президентскую гонку кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.