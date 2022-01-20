«Не орел»: Байден разочаровал сторонников и загнал себя в тупик
За год президентства Байден успел запомниться лишь рекордным падением рейтинга, отметил директор Фонда изучения США Юрий Рогулев.
Президент США Джо Байден за год своего руководства страной неприятно удивил даже своих сторонников, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Год назад, 20 января 2021 года, прошла инаугурация выигравшего президентскую гонку кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.
«Первое, и самое главное – у него очень сильно упал рейтинг. У всех президентов снижается в течение первого года [рейтинг], но, конечно, Байден побил все рекорды, и это отличает данного президента и данную администрацию от других. Конечно, объективно ему досталось тяжелое наследство в виде пандемии и кризиса, но все-таки он не совсем удачно справился. Думаю, что «удивление» можно только в кавычки взять. То, что его сторонники, которые его выдвигали, в том числе американская пресса, не видели, что это человек пожилой, и, как говорилось в советском старом фильме, «хороший мужик, но не орел». Байден явно не орел, и вот сейчас начинают прозревать, что лидер из него не очень получается. Но это и раньше было известно для тех, кто более-менее непредвзято следил за американской политикой. Никакими лидерскими качествами Байден и раньше не блистал. Удивление, которое выразилось в том, что его даже [телеканал] CNN теперь критикует, это скорее удивление его сторонников», - объяснил политолог.
Сравнивая Байдена с его предшественником, Рогулев подчеркнул, что они отличались «по всем параметрам», однако политика в отношении России в Штатах не менялась со времен президентства Барака Обамы.
«Трамп вообще от всех отличался! Он популист, не политик, он пришел со стороны. Он всю жизнь занимался бизнесом, никакого отношения к Республиканской партии не имел, и все думали, что это так, забава для него, что он поиграет и покинет президентскую гонку, а он не только остался, но и победил, что, в общем, доставило хлопот и самим республиканцам. И сейчас они вынуждены на него оглядываться, потому что у него сложилась своя группа сторонников в Республиканской партии – трамписты, а это специфические люди. В этом смысле, конечно, Байден, выступающий с идеями глобализма, либерализма и зеленой экономики, по всем параметрам от Трампа отличается. России вряд ли стало сложнее с новым президентом, в принципе, у Байдена теоретически настрой был более позитивный. Но сам Байден, его администрация и министры сами себя загнали в отношении России в тупик. Идея о вмешательстве России в американские выборы, о деструктивной и агрессивной роли России принадлежит демократам, в том числе и Байдену, который в администрации Обамы занимал пост вице-президента. Они сами заложники того, что им трудно с Россией выстраивать дела», - подвел итоги первого года президентства Байдена политолог.
Ранее Байден заявил, что страна не планирует возвращаться к локдаунам из-за распространения штамма «омикрон». Он подчеркнул, что также не планируется закрытия школ.
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