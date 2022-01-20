Байден: США не намерены возвращаться к локдаунам из-за «омикрона»

Президент США Джо Байден заявил, что страна не планирует возвращаться к локдаунам из-за распространения штамма «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, США на данный момент находятся в лучем положении по коронавирусу, чем год назад. Он подчеркнул, что также не планируется закрытия школ.

Лидер США добавил, что для борьбы с распространением коронавируса в школах было выделено из бюджета 130 млрд долларов. Ранее в начале января Байден заявлял, что пандемия коронавируса «здесь не для того, чтобы остаться» и ее удастся победить.



