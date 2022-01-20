Байден: США не намерены возвращаться к локдаунам из-за «омикрона»
Президент США Джо Байден заявил, что страна не планирует возвращаться к локдаунам из-за распространения штамма «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Байдена, США на данный момент находятся в лучем положении по коронавирусу, чем год назад. Он подчеркнул, что также не планируется закрытия школ.
Лидер США добавил, что для борьбы с распространением коронавируса в школах было выделено из бюджета 130 млрд долларов. Ранее в начале января Байден заявлял, что пандемия коронавируса «здесь не для того, чтобы остаться» и ее удастся победить.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Байден: США не намерены возвращаться к локдаунам из-за «омикрона»
- Умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица умерла
- Беременную пациентку доставили на вертолете после ДТП в Новой Москве
- ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн
- Российские космонавты совершили первый в текущем году выход в космос
- Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за «российской угрозы»
- Глава МИД и вице-канцлер Германии стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах
- В Китае снимут ремейк российской ленты «Холоп»
- СМИ: Визит Эрдогана на Украину состоится 3 февраля
- Космонавты Шкаплеров и Дубров завершают выход в космос спустя почти семь часов работ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru