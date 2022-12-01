«Не определена». Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обязательно проинформирует о дате оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

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По его словам, в настоящее время дата ещё не определена.

«Нет, пока информации нет. Будем вас информировать», - ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сроки послания Путина Федеральному собранию и прямой линии подстроят под график президента, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков
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