«Не определена». Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

По его словам, в настоящее время дата ещё не определена.

«Нет, пока информации нет. Будем вас информировать», - ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сроки послания Путина Федеральному собранию и прямой линии подстроят под график президента, сообщает RT.

