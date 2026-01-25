СМИ: До 30 тысяч человек могли погибнуть во время протестов в Иране 8-9 января

По словам источников издания, масштаб потерь оказался настолько огромным, что у экстренных служб не хватало мешков для тел, а вместо автомобилей скорой помощи использовались грузовики с прицепами для транспортировки погибших.

Time подчёркивает, что не смог независимо подтвердить эти цифры.

Для сравнения, базирующееся в США Human Rights Activists News Agency (HRANA) по состоянию на 24 января подтвердило 5459 смертей в результате протестов по всей стране, ещё 17 031 случай находится в стадии проверки.

По официальным данным, которые 23 января озвучил министр иностранных дел Аббас Арагчи, в ходе протестов погибли 3117 человек, включая 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 «террористов».

Массовые протесты в Иране, вспыхнувшие в конце декабря 2025 года и продолжавшиеся в январе 2026-го, были спровоцированы острым недовольством экономической ситуацией в стране. Власти Тегерана официально обвинили в организации и разжигании беспорядков США и Израиль. 12 января 2026 года иранские власти объявили, что ситуация в стране взята под контроль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».