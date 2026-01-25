В Дагестане хотят наградить спасших упавших в воду женщину с ребенком россиян

Накануне в Махачкале Volkswagen Polo упал в канал и начал тонуть, уносимый течением. В салоне находились женщина с ребёнком и водитель. Неравнодушные прохожие не прошли мимо и поспешили на помощь. Мужчины повисли прямо над каналом, чтобы помочь людям. Парни достали малыша, его маму. Водитель позже выбрался самостоятельно.

Видео спасения быстро распространилось в соцсетях и СМИ, вызвав широкий общественный резонанс.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов в своём Telegram-канале отметил, что в ближайшее время лично встретится с мужчинами, которые проявили активную жизненную позицию в критический момент. Он подчеркнул, что подобные поступки заслуживают максимальной поддержки и поощрения со стороны общества и властей.

Ранее два человека погибли в утонувшем автомобиле в Якутске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».