В Дагестане хотят наградить спасших упавших в воду женщину с ребенком россиян

Власти Махачкалы намерены наградить группу мужчин, которые спасли женщину и маленького ребёнка из автомобиля, съехавшего в канал имени Октябрьской революции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Накануне в Махачкале Volkswagen Polo упал в канал и начал тонуть, уносимый течением. В салоне находились женщина с ребёнком и водитель. Неравнодушные прохожие не прошли мимо и поспешили на помощь. Мужчины повисли прямо над каналом, чтобы помочь людям. Парни достали малыша, его маму. Водитель позже выбрался самостоятельно.

Видео спасения быстро распространилось в соцсетях и СМИ, вызвав широкий общественный резонанс.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов в своём Telegram-канале отметил, что в ближайшее время лично встретится с мужчинами, которые проявили активную жизненную позицию в критический момент. Он подчеркнул, что подобные поступки заслуживают максимальной поддержки и поощрения со стороны общества и властей.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
