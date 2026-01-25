Умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушёл из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил коллектив ВИА «Лейся, песня» в своём сообществе во «ВКонтакте».
Коллектив выразил глубокую скорбь, отметив, что Юрий Рыманов был великолепным музыкантом-гитаристом, обладавшим незаурядным вокальным даром и умением мастерски владеть своим талантом.
Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово Горьковской области (ныне Нижегородская область). Свою профессиональную карьеру он начал в 1977 году в составе ВИА «Шестеро молодых», где выступал вместе с Владимиром Высоцким. В разные годы сотрудничал с различными коллективами.
С 1998 по 2000 и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом группы «Любэ» под руководством Николая Расторгуева. Затем присоединился к ВИА «Лейся, песня», также связанному с Расторгуевым. В 2010 году, после ухода из «Любэ», стал участником трибьют-группы Dipped in Purple, посвящённой творчеству Deep Purple.
