Царев: Киев «сдал» Крым России в эйфории «майдана»

Власти Украины не смогли бы оставить себе Крым, даже если бы захотели, заявил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году политики «отдали» Крым России ради сохранения собственного статуса в Киеве. При этом политик предположил, что Россия и Украина придут к компромиссу по вопросам Крыма и Донбасса.