Царев: Киев «сдал» Крым России в эйфории «майдана»
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев напомнил о бессилии киевских властей 2014 году: новое руководство не захотело рисковать только что обретенными полномочиями.
Власти Украины не смогли бы оставить себе Крым, даже если бы захотели, заявил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году политики «отдали» Крым России ради сохранения собственного статуса в Киеве. При этом политик предположил, что Россия и Украина придут к компромиссу по вопросам Крыма и Донбасса.
«Здесь две причины. Во-первых, Киев ничего не мог сделать: там и силовые структуры, и военные, и сотрудники службы безопасности, и сам народ Крыма активно поддерживал Крымскую весну, и поменять ситуацию революционные власти не смогли бы, даже если бы захотели. А они и не захотели. Они во время Майдана всё время были на грани. Если бы экс-президент Украины Виктор Янукович проявил чуть больше решительности, всё бы очень быстро закончилось», - напомнил Царев.
По словам политика, в настоящий момент территориальная принадлежность Крыма очевидна, поэтому о компромиссах между Россией и Украиной речи не идет.
«Организаторы "майдана" были в эйфории от того, что из ситуации, в которой они могли запросто пойти в тюрьму, они оказались во власти, и рисковать потерей этой власти они не хотели. И они в тот момент времени готовы были отдавать Крым, Донбасс, вообще пол-Украины, лишь бы остаться где-то во власти и не быть арестованными как государственные преступники. В настоящий момент Крым может попасть в состав Украины, только если вся Украина попадет в состав России. Что касается Донбасса, то пока нет никаких предпосылок, чтобы ситуация в Донбассе каким-то образом разрешилась», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Россия благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши может добиться признания Крыма российским, снятия санкций Евросоюза и быстрого запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом написал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в своей статье для издания «Главред».
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