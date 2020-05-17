Не козни, а ляпы. Косачев о теориях заговора

«Чем больше я наблюдаю за этой стихией вокруг фейковых новостей, тем больше я прихожу к выводу, что объяснение кроется в непрофессионализме журналистов и с той и с другой стороны. Часто журналист, исходя из самых благих побуждений, старается описать ситуацию на другой стороне и, не владея ситуацией полностью, выпускают ляпы. На это накладываются два обстоятельства. Ляпы, которые допускают наши журналисты, описывающие ситуацию в странах Европейского Союза, моментально записываются на «козни Кремля» - некую целенаправленную, последовательную политику, которая направлена на развал ЕС, на привнесение проблем в отношения между странами Европы, дискредитацию ЕС. Это делается осознанно, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию, представить ее источником угрозы», - пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что распространения теорий заговора «нет в помине».

«Мы не заинтересованы в слабом Европейском Союзе, мы заинтересованы в том, чтобы он наконец начал представлять на глобальной политической арене самостоятельную силу, а не младшего брата Соединенных Штатов Америки. Мы заинтересованы в стабильном торгово-экономическом сотрудничестве с Евросоюзом, поэтому проблемы между членами ЕС являются для нас дополнительным раздражителем», - отметил Косачев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла публикации западных СМИ, которые обвинили российские власти в занижении смертности от COVID-19.

