Верзилову предъявлено обвинение из-за второго гражданства
Следователи продолжают допрашивать издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова, но теперь уже в качестве обвиняемого, сообщил журналистам его адвокат Леонид Соловьёв. Обвинение связано с наличием у него второго гражданства, о котором тот якобы не сообщил в законном порядке, передаёт «Интерфакс».
Паспорт гражданина Канады у Верзилова нашли во время обыска по уголовному делу о несанкционированных акциях летом 2019 года. Следствие считает, что он приобрёл гражданство другой страны не позднее декабря 2014 года.
Предполагается, что Верзилову изберут меру пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу ему грозит штраф либо обязательные работы.
В «Медиазоне» утверждают, что отец Верзилова жил в Канаде, а Пётр учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- В Минэкономразвития опровергли сообщения о резком падении доходов россиян
- ФСБ просит арестовать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
- Верзилову предъявлено обвинение из-за второго гражданства
- ФК «Спартак» уволил генерального директора Цорна
- ФСБ предотвратила теракт в Астрахани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru