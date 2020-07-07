Верзилову предъявлено обвинение из-за второго гражданства

Следователи продолжают допрашивать издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова, но теперь уже в качестве обвиняемого, сообщил журналистам его адвокат Леонид Соловьёв. Обвинение связано с наличием у него второго гражданства, о котором тот якобы не сообщил в законном порядке, передаёт «Интерфакс».

Паспорт гражданина Канады у Верзилова нашли во время обыска по уголовному делу о несанкционированных акциях летом 2019 года. Следствие считает, что он приобрёл гражданство другой страны не позднее декабря 2014 года.