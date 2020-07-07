Верзилову предъявлено обвинение из-за второго гражданства

Следователи продолжают допрашивать издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова, но теперь уже в качестве обвиняемого, сообщил журналистам его адвокат Леонид Соловьёв. Обвинение связано с наличием у него второго гражданства, о котором тот якобы не сообщил в законном порядке, передаёт «Интерфакс».

Паспорт гражданина Канады у Верзилова нашли во время обыска по уголовному делу о несанкционированных акциях летом 2019 года. Следствие считает, что он приобрёл гражданство другой страны не позднее декабря 2014 года.

Верзилова арестовали на 15 суток

Предполагается, что Верзилову изберут меру пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу ему грозит штраф либо обязательные работы.

В «Медиазоне» утверждают, что отец Верзилова жил в Канаде, а Пётр учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:Уголовное ДелоКанадаГражданство
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