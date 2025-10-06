«Не хватает €44 млрд»: Отставка Лекорню приблизила уход Макрона с поста президента
Макрону будет очень тяжело удержаться у власти, учитывая, что он теперь без большинства и без правительства, заявил НСН Юрий Рубинский.
Продержавшийся месяц на посту премьер-министр Франции Себастьян Лекорню был ярым сторонником президента Эммануэля Макрона, однако некорректный вектор главы государства в решении вопроса с госдолгом мог стать причиной его отставки. Об этом НСН рассказал специалист по новейшей истории и политике Франции Юрий Рубинский.
Назначенный 9 сентября на пост премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, передает BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Премьер пробыл на своем посту 27 дней. Макрон принял прошение. Ранее французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству Лекорню. Рубинский рассказал, что могло привести к такому развитию событий.
«Они не могут принять бюджет. У них очень большой госдолг. Уплата процентов стала сейчас основным расходом страны. Вот сейчас на уплату долгов Франции уходит даже больше, чем в Италии, Испании и даже Греции. Сейчас не хватает €44 миллиарда. Надо увеличивать налоги или сокращать расходы. Правые за то, чтобы сокращать расходы, левые - чтобы вводить налоги на крупные состояния. От этого находящийся уже семь лет на посту президента Франции Макрон категорически отказывался, считая, что это отпугнет капиталы из страны. В результате отставка Лекорню, который был его таким последовательным сторонником на протяжении всей своей карьеры», - рассказал он.
Также Рубинский подчеркнул, что теперь Макрону будет крайне сложно удержаться у власти.
«Сейчас ясно, что Макрон остается на посту последний год. Уже в мае 2027 года его заставят уйти. Он отсидел уже два срока и не имеет права выдвигать свою кандидатуру третий раз. В таких условиях, конечно, расклад сил политических партий меняется. Сейчас будет Генассамблея ООН, которая попытается помочь Макрону продержаться, но делать это ему придется не имея большинства и теперь даже правительства», - подытожил он.
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков отметил, что политический кризис во Франции способен изменить подход Парижа к внешней политике, в том числе к отношениям с Москвой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
