«Они не могут принять бюджет. У них очень большой госдолг. Уплата процентов стала сейчас основным расходом страны. Вот сейчас на уплату долгов Франции уходит даже больше, чем в Италии, Испании и даже Греции. Сейчас не хватает €44 миллиарда. Надо увеличивать налоги или сокращать расходы. Правые за то, чтобы сокращать расходы, левые - чтобы вводить налоги на крупные состояния. От этого находящийся уже семь лет на посту президента Франции Макрон категорически отказывался, считая, что это отпугнет капиталы из страны. В результате отставка Лекорню, который был его таким последовательным сторонником на протяжении всей своей карьеры», - рассказал он.

Также Рубинский подчеркнул, что теперь Макрону будет крайне сложно удержаться у власти.

«Сейчас ясно, что Макрон остается на посту последний год. Уже в мае 2027 года его заставят уйти. Он отсидел уже два срока и не имеет права выдвигать свою кандидатуру третий раз. В таких условиях, конечно, расклад сил политических партий меняется. Сейчас будет Генассамблея ООН, которая попытается помочь Макрону продержаться, но делать это ему придется не имея большинства и теперь даже правительства», - подытожил он.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков отметил, что политический кризис во Франции способен изменить подход Парижа к внешней политике, в том числе к отношениям с Москвой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

