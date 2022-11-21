«Не хуже Трампа!»: В России оценили шансы Канье Уэста на выборах президента США

Канье Уэст не получит поддержку обычных американцев, потому что заработал состояние, не занимаясь бизнесом в привычном понимании этого слова, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с НСН.

Накануне стало известно, что американский рэпер Канье Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов. Рогулев отметил, что в этот раз все будет зависеть от серьезности намерений рэпера и от работы его команды.

«Чем хуже Канье Уэст по сравнению с Трампом? В том смысле, что Трамп государственных постов не занимал, партийной деятельностью тоже не занимался. Канье Уэст не хуже Трампа, имеет право выдвинуться», - отметил Рогулев.