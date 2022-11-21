«Не хуже Трампа!»: В России оценили шансы Канье Уэста на выборах президента США
Юрий Рогулев рассказал НСН, что обычные американцы вряд ли примут богатого рэпера, но все будет зависеть от работы его команды.
Канье Уэст не получит поддержку обычных американцев, потому что заработал состояние, не занимаясь бизнесом в привычном понимании этого слова, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с НСН.
Накануне стало известно, что американский рэпер Канье Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов. Рогулев отметил, что в этот раз все будет зависеть от серьезности намерений рэпера и от работы его команды.
«Чем хуже Канье Уэст по сравнению с Трампом? В том смысле, что Трамп государственных постов не занимал, партийной деятельностью тоже не занимался. Канье Уэст не хуже Трампа, имеет право выдвинуться», - отметил Рогулев.
При этом он отметил, что богатый исполнитель не привлечет большое количество последователей, его деятельность слишком необычна для роли президента.
«Канье Уэст специфическая фигура, он не бизнесмен, хотя человек богатый. Это не каждого в Америке привлечет, мягко говоря. Какие-то шансы у него есть. Все зависит от того, кто с ним будет работать, насколько серьезны его намерения. Я видел его интервью, он произвел довольно положительное впечатление, показал себя серьезным человеком. Но для политики мало быть серьезным, мало быть известным», - объяснил он.
Также собеседник НСН заметил, что далеко не все богатые и известные люди стремятся занимать политические посты, хотя и обладают определенной властью.
«Есть много людей, которые могут участвовать в политике. Но это не значит, что все из них добиваются успеха. Есть люди известные и богатые, как Илон Маск, у которых уже есть определенная власть и влияние, за ним идут люди. Это не означает, что он должен идти в президенты», - добавил Рогулев.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что у Трампа есть все шансы вернуть пост президента США, в этом ему может посодействовать как раз Илон Маск.
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