В США назвали Байдена «прогнившим» и «недееспособным» политиком

Президент США Джо Байден — «прогнивший» и «недееспособный» политик, которого следует отправить в отставку. Об этом заявила обозреватель портала American Thinker Андреа Уидбург.

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«В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из "собственной жизни" и несет непонятную чушь», — подчеркнула Уидбург.

В публикации отмечается, что надежды Демократической партии на сохранение контроля над палатой представителей тщетны. Кроме того, выступления Байдена в преддверии промежуточных выборов лишь усугубили положение его партии. Автор добавила, что «прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей» президент «якобы возглавляет нацию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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