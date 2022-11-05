В США назвали Байдена «прогнившим» и «недееспособным» политиком

«В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из "собственной жизни" и несет непонятную чушь», — подчеркнула Уидбург.

В публикации отмечается, что надежды Демократической партии на сохранение контроля над палатой представителей тщетны. Кроме того, выступления Байдена в преддверии промежуточных выборов лишь усугубили положение его партии. Автор добавила, что «прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей» президент «якобы возглавляет нацию».

