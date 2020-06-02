Не дождетесь: Россияне не получат деньги за отмененные поездки
Совет Федерации разрешил российским компаниями не возвращать деньги клиентам, у которых отменились поездки и бронирования из-за пандемии коронавируса. Соответствующий законопроект был одобрен сенаторами.
Согласно введенным изменениям, правила компенсации за отмененные поездки на воздушном, железнодорожном и другом транспорте могут быть изменены в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сообщает РИА ФАН.
Самим компания предложили новый формат — выдача клиентам ваучеров на будущие поездки вместо возврата живых денег. О том, что готовятся соответствующие изменения, некоторые СМИ сообщали уже в начале мая, передает Ura.ru.
При этом 22 мая Госдума приняла законопроект, который закрепляет за россиянами право отказа от путешествий и возврата средств при угрозе возникновения или ведении режима ЧС, а также при режиме повышенной готовности. Сообщалось, что клиенты могут рассчитывать на возврат денег за билеты на самолет, поезд или водный транспорт.
В конце мая президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза страны обсудить ситуацию в связи с открытием ряда стран для туризма. При этом глава Ростуризма Зарина выразила уверенность, что предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом нет, сообщает RT.
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