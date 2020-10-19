Шум, а не «империя». Украинскую диаспору сочли неспособной «вернуть Крым»
Выходцы из Украины заняты выживанием, а не построением «империи», заявил НСН член Совета по межнациональным интересам при президенте России.
Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный заявил, что Киев смог бы «вернуть» Крым через Белоруссию с помощью этнической диаспоры, напомнив, что этой республике живет полмиллиона этнических украинцев. Он отметил, что в мире существует «Большая Украина», где Киев должен иметь амбиции и выражать интересы.
В свою очередь, член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько рассказал в эфире НСН, что украинская диаспора озабочена выживанием, а не созданием «большой украинской империи».
«Как вернуть Крым через Белоруссию? Для меня это загадка. Бессмертный просто напоминает о себе через националистический дискурс», - отметил он.
По словам Безпалько, украинцы – не диаспоральный народ. «Эмигрировали те люди, которые не могли жить на территории Российской империи или бывшего СССР по политическим мотивам. Это носители политической идеологии, а не этнического или национального сознания», - рассказал специалист.
Безпалько также усомнился во влиятельности выходцев из Украины за пределами страны.
«Диаспора может устроить шум, чтобы Минск не признавал суверенитет России над Крымом, но это и так есть. Мы слышали много раз от Лукашенко, что де-факто Крым российский, а де-юре он украинский. При этом Минск вполне взаимодействует с Крымом, когда возникают какие-то финансовые вопросы. На это можно повлиять, но не более того», - сказал эксперт.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что процедура воссоединения Крыма с Россией нарушает международные нормы.
В ответ на это первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил в интервью НСН, что Тихановская становится всё более ангажированной фигурой. По его словам, ее заявление по Крыму говорит о том, что «западные силы преуспели в своих планах».
Вместе с тем он напомнил, что Лукашенко до сих пор так и не признал присоединение Крыма к России. Ранее президент Белоруссии пообещал, что сохранит общее Отечество с Россией. По его мнению, в последнее время отношения Минска и Москвы стали прохладнее, а в России стали считать белорусов «не братьями, а партнерами».
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