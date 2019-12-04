«Нафтогаз» ответил на слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о высоких тарифах на газ, которые предлагает украинская сторона. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по словам Витренко, предлагаемые расчеты являются результатом внедрения европейской методологии на Украине. Согласно ей, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.
Напомним, 10-летний контракт с Украиной на транзит российского газа истекает в конце текущего года. Стороны до сих пор не пришли к соглашению для заключения нового контракта.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Нафтогаз» не намерен подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается сорвать поставки российского газа в Европу.
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