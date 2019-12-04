«Нафтогаз» ответил на слова Миллера о высоких тарифах на транзит

4 декабря 201922:44

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о высоких тарифах на газ, которые предлагает украинская сторона. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, по словам Витренко, предлагаемые расчеты являются результатом внедрения европейской методологии на Украине. Согласно ей, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

Напомним, 10-летний контракт с Украиной на транзит российского газа истекает в конце текущего года. Стороны до сих пор не пришли к соглашению для заключения нового контракта.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Нафтогаз» не намерен подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается сорвать поставки российского газа в Европу.


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ФОТО: РИА Новости
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