«Нафтогаз» ответил на слова Миллера о высоких тарифах на транзит

Так, по словам Витренко, предлагаемые расчеты являются результатом внедрения европейской методологии на Украине. Согласно ей, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

Напомним, 10-летний контракт с Украиной на транзит российского газа истекает в конце текущего года. Стороны до сих пор не пришли к соглашению для заключения нового контракта.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Нафтогаз» не намерен подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается сорвать поставки российского газа в Европу.



