Песков заявил, что США пытаются давить на Запад для изъятия российских активов

По его словам, основные российские средства находятся именно в Европе, и если она пойдёт в фарватере Белого дома, то потери, штрафы и прочее, в первую очередь, обрушатся именно на неё.

«Как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы», - указал представитель Кремля.

Ранее Палата депутатов Италии одобрила резолюцию в поддержку передачи Украине замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

