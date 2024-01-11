Песков заявил, что США пытаются давить на Запад для изъятия российских активов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытаются оказать давление на европейцев, сообщает РИА Новости.
По его словам, основные российские средства находятся именно в Европе, и если она пойдёт в фарватере Белого дома, то потери, штрафы и прочее, в первую очередь, обрушатся именно на неё.
«Как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы», - указал представитель Кремля.
Ранее Палата депутатов Италии одобрила резолюцию в поддержку передачи Украине замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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