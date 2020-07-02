Познер высказался о будущем России с обновленной Конституцией

В результате голосования по поправкам в Конституцию РФ 77,92% россиян поддержали изменения в основном законе страны. Против них высказались 21,27%. Такие данные привел ЦИК России после обработки 100% протоколов.

Телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что не удивлен таким показателям голосования по поправкам.

«Я полагаю, что 78% в целом по стране соответствуют действительности. Хотя, как мы знаем, в ряде регионов, в частности в Москве и Нижегородской области, количество ЗА было значительно меньше, количество ПРОТИВ было значительно больше. Но в целом, я совершенно не удивлен этим результатом. Полагаю, что для большинства людей речь шла не о Конституции, а о доверии к Путину. На сегодняшний день, в этом я не сомневаюсь, значительное большинство населения России доверяет президенту Путину, что и отражено в результате голосования», - отметил Познер.