Вэнс заявил, что Харрис вряд ли сможет вести диалог с Путиным

Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис вряд ли сможет вести разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в ходе выступления перед сторонниками в Мичигане кандидат в вице-президенты, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.

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По его словам, это связано с тем, что Харрис не может ответить на вопросы СМИ. Если американский политик «боится отвечать перед американским народом, как мы можем доверять вам находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ», задался вопросом Вэнс.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Барак Обама тайно руководит предвыборной кампанией вице-президента Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента США

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