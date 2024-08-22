Конгресс США: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине
Бывший американский лидер, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы постарается прекратить конфликт вокруг Украины, в том числе за счет уступок России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскина.
Так он ответил на вопрос, считает ли он, что политик в случае победы на выборах будет добиваться прекращения украинского конфликта и будет готов пойти на уступки РФ. Раскина напомнил, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс уже говорил, что намерен «не дать ни гроша» Киеву.
Как отметил Вэнс, Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты сфокусировались на «реальной проблеме» — Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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