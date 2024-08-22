Конгресс США: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине

Бывший американский лидер, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы постарается прекратить конфликт вокруг Украины, в том числе за счет уступок России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскина.

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Так он ответил на вопрос, считает ли он, что политик в случае победы на выборах будет добиваться прекращения украинского конфликта и будет готов пойти на уступки РФ. Раскина напомнил, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс уже говорил, что намерен «не дать ни гроша» Киеву.

Как отметил Вэнс, Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты сфокусировались на «реальной проблеме» — Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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