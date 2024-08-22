Конгресс США: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине

Так он ответил на вопрос, считает ли он, что политик в случае победы на выборах будет добиваться прекращения украинского конфликта и будет готов пойти на уступки РФ. Раскина напомнил, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс уже говорил, что намерен «не дать ни гроша» Киеву.

Как отметил Вэнс, Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты сфокусировались на «реальной проблеме» — Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

