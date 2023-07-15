Politico: в Европе обучат управлению истребителями F-16 шесть-девять пилотов ВСУ

По данным издания, курсы обучения пилотов начнутся уже в августе в Дании. Также планируется создать учебный центр в Румынии, но функционировать он начнет лишь в октябре.



Между тем, страны Европы ждут формального одобрения от Вашингтона программы обучения украинских пилотов.



Однако у европейских стран нет гарантий, что Соединенные Штаты в итоге дадут согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

