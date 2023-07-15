Politico: в Европе обучат управлению истребителями F-16 шесть-девять пилотов ВСУ

Шесть — девять украинских пилотов планируется обучить управлению американскими истребителями F-16, сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

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По данным издания, курсы обучения пилотов начнутся уже в августе в Дании. Также планируется создать учебный центр в Румынии, но функционировать он начнет лишь в октябре.

Между тем, страны Европы ждут формального одобрения от Вашингтона программы обучения украинских пилотов.

Однако у европейских стран нет гарантий, что Соединенные Штаты в итоге дадут согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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