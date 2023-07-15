Politico: в Европе обучат управлению истребителями F-16 шесть-девять пилотов ВСУ
15 июля 202315:57
Шесть — девять украинских пилотов планируется обучить управлению американскими истребителями F-16, сообщило издание Politico со ссылкой на источник.
По данным издания, курсы обучения пилотов начнутся уже в августе в Дании. Также планируется создать учебный центр в Румынии, но функционировать он начнет лишь в октябре.
Между тем, страны Европы ждут формального одобрения от Вашингтона программы обучения украинских пилотов.
Однако у европейских стран нет гарантий, что Соединенные Штаты в итоге дадут согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru