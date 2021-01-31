NBC News: Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе страны

Ранее советник президента США Джозефа Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на онлайн-выступлении в Институте мира в Вашингтоне предположил, что отношения между США и Россией при администрации Байдена будут сложными.

Салливан отметил, что Байден не питает иллюзий по поводу России, он будет вести себя "жестко и практично".

