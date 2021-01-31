NBC News: Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе страны
1 февраля американский президент Джо Байден расскажет о внешнеполитическом курсе США, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По их словам, целью стратегии новой администрации Белого дома станет «восстановление места Америки в мире». Глава государства выступит с речью во время своего визита в Госдепартамент. Как ожидается, там будут подписаны документы, направленные на осуществление стратегии.
Ранее советник президента США Джозефа Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на онлайн-выступлении в Институте мира в Вашингтоне предположил, что отношения между США и Россией при администрации Байдена будут сложными.
Салливан отметил, что Байден не питает иллюзий по поводу России, он будет вести себя "жестко и практично".
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