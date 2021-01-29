Советник Байдена предположил, что отношения РФ и США будут сложными

Советник президента США Джозефа Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на онлайн-выступлении в Институте мира в Вашингтоне предположил, что отношения между США и Россией при администрации Байдена будут сложными. Об этом сообщает РИА Новости.

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Салливан отметил, что Байден не питает иллюзий по поводу России, он будет вести себя "жестко и практично". Советник подчеркнул, что взаимодействия с РФ "полны вызовов" и сложны, поскольку Россия является "угрозой по многим направлениям".

Также советник президента повторил обвинения, выдвинутые американской стороной против России, в том числе хакерские атаки, дело Алексея Навального, якобы вмешательство в выборы в США и "вознаграждения" за убийство американских солдат в Афганистане.

Салливан пояснил, что в администрации изучают "широту и масштабность" этих вопросов и продумывают, когда и как на них ответить. Россия многократно отрицала данные обвинения.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияДжо БайденСША
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