Рассказавшего о системе ПРО для защиты Москвы генерала заподозрили в разглашении гостайны

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН выразил удивление, что генерал публично приводит такие данные. По мнению эксперта, в этом есть признаки разглашения гостайны.

«Временные параметры срабатывания и реакции системы противоракетной обороны – это очень закрытая информация. И на каком основании он разглашает эти вещи, мне непонятно», - заявил Сивков.

Он предположил, генерал-майор Грабчук говорил о времени срабатывания всей системы ПРО, включающей противоракетное наблюдение, системы управления, системы тылового и технического обеспечения и, собственно, поражающего компонента.

«Если говорить о межконтинентальных баллистических ракетах, то они обнаруживаются за полчаса до подлёта к нашей территории. Поэтому того времени, которое назвал этот генерал, достаточно для того, чтобы система противоракетного наблюдения среагировала», - отметил Сивков.

В целом вся эта система обеспечивает отражение межконтинентальных баллистических ракет, запускаемых с территории США или прилегающих к ней акваторий, объяснил военный эксперт.

«Что касается ракет средней дальности, таких как «Першинг 2», то у них подводное время – их пока нет, но американцы будут создавать, - то у них время [на подготовку к пуску. – Ред.] измеряется несколькими минутами. В этом случае, конечно, могут возникать проблемы по идентификации таких целей. Думаю, что эта проблема тоже будет решена», - добавил Сивков.

В интервью «Красной звезде» Грабчук также отметил, что сам противоракетный бой может длиться меньше минуты и назвал скорость полёта противоракеты - более 3 км в секунду.

