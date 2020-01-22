Рассказавшего о системе ПРО для защиты Москвы генерала заподозрили в разглашении гостайны
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН назвал реалистичными слова командира соединения противоракетной обороны Сергея Грабчука о времени срабатывания комплекса ПРО в случае ракетного удара по Москве
Длительность боевой работы системы ПРО, защищающей Москву от ракетных атак, с момента обнаружения целей на расстоянии тысяч километров может составлять несколько десятков минут. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук. Он отметил, что на боевом дежурстве с 1995 года стоит система ПРО второго поколения.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН выразил удивление, что генерал публично приводит такие данные. По мнению эксперта, в этом есть признаки разглашения гостайны.
«Временные параметры срабатывания и реакции системы противоракетной обороны – это очень закрытая информация. И на каком основании он разглашает эти вещи, мне непонятно», - заявил Сивков.
Он предположил, генерал-майор Грабчук говорил о времени срабатывания всей системы ПРО, включающей противоракетное наблюдение, системы управления, системы тылового и технического обеспечения и, собственно, поражающего компонента.
«Если говорить о межконтинентальных баллистических ракетах, то они обнаруживаются за полчаса до подлёта к нашей территории. Поэтому того времени, которое назвал этот генерал, достаточно для того, чтобы система противоракетного наблюдения среагировала», - отметил Сивков.
В целом вся эта система обеспечивает отражение межконтинентальных баллистических ракет, запускаемых с территории США или прилегающих к ней акваторий, объяснил военный эксперт.
«Что касается ракет средней дальности, таких как «Першинг 2», то у них подводное время – их пока нет, но американцы будут создавать, - то у них время [на подготовку к пуску. – Ред.] измеряется несколькими минутами. В этом случае, конечно, могут возникать проблемы по идентификации таких целей. Думаю, что эта проблема тоже будет решена», - добавил Сивков.
В интервью «Красной звезде» Грабчук также отметил, что сам противоракетный бой может длиться меньше минуты и назвал скорость полёта противоракеты - более 3 км в секунду.
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