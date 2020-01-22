Новости за ночь: Генерал рассказал, как защитить Москву от ракетного удара

Системе противоракетной обороны (ПРО) понадобится всего несколько десятков минут, чтобы найти и уничтожить цели в случае ракетной атаки на Москву. Об этом рассказал в интервью «Красной звезде» командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.

По его словам, целеуказания для ПРО сформирует космическая система предупреждения о ракетном нападении, которая засечет пуск. Цели будут обнаружены на расстоянии в несколько тысяч километров. Система ПРО будет непрерывно выделять боевые блоки из множества ложных целей и рассчитывать их траектории, а в расчетное время наведет и запустит противоракеты.

Длительность боевой работы системы ПРО в может составлять до нескольких десятков минут, однако сам противоракетный бой скоротечен и продолжается меньше минуты, отметил Грабчук.

Ранее стало известно, что в Арктике увеличат количество радаров «Резонанс-М», способных засекать и отслеживать даже малозаметные гиперзвуковые цели, передает РИА ФАН.

