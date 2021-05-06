Названы возможные места встречи Путина и Байдена

Они также допустили такие варианты, как Исландия, Словения или Азербайджан.

В апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который в тот момент также исполнял обязанности министра иностранных дел страны, заявил, что поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит российско-американский саммит в Праге. Заявление прозвучало за несколько дней до того, как случился дипломатический скандал между Чехией и Россией.

Ранее Байден выразил надежду провести встречу с Владимиром Путиным в июне во время поездки по Европе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле изучают данную идею. По его словам, предложение было воспринято позитивно.

