Названы возможные места встречи Путина и Байдена

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге, пишет газета Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц.

Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Они также допустили такие варианты, как Исландия, Словения или Азербайджан.

В апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который в тот момент также исполнял обязанности министра иностранных дел страны, заявил, что поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит российско-американский саммит в Праге. Заявление прозвучало за несколько дней до того, как случился дипломатический скандал между Чехией и Россией.

Ранее Байден выразил надежду провести встречу с Владимиром Путиным в июне во время поездки по Европе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле изучают данную идею. По его словам, предложение было воспринято позитивно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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