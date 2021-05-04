Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Байден рассказал журналистам, что "надеется и ожидает", что запланированная ранее встреча состоится. Американский лидер предложил Путину провести встречу летом в одной из европейских стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле изучают данную идею. По его словам, предложение было воспринято позитивно.

По имеющимся данным, сроки саммита обсуждаются. На повестке встречи может быть ситуация вокруг Алексея Навального, а также ситуацию на востоке Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что не располагает официальным подтверждением того, что встреча состоится.

