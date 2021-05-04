Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден выразил надежду провести встречу с Владимиром Путиным в июне во время поездки по Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Откат, а не шизофрения». Американист об истинном смысле звонка Байдена Путину

Байден рассказал журналистам, что "надеется и ожидает", что запланированная ранее встреча состоится. Американский лидер предложил Путину провести встречу летом в одной из европейских стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле изучают данную идею. По его словам, предложение было воспринято позитивно.

По имеющимся данным, сроки саммита обсуждаются. На повестке встречи может быть ситуация вокруг Алексея Навального, а также ситуацию на востоке Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что не располагает официальным подтверждением того, что встреча состоится.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВстречаБайденПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры