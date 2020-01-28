Преамбулу Конституции России могут изменить

Парламентарий не уточнил, о каких именно изменениях в преамбуле идет речь. Однако ранее сенатор Алексей Пушков предложил включить в ее состав упоминание значения победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в преамбуле от лица многонационального народа России провозглашается утверждение прав и свобод человека, гражданского мира, сохранение государственного единства, уважение к памяти предков, вера в добро и справедливость, незыблемость демократической основы российского государства, стремление обеспечить благополучие и процветание и ответственности перед будущими поколениями.

Внести изменения в основной закон предложил президента РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства, в том числе, предложил расширить полномочия Госсовета, закрепив его статус в Конституции, а также ограничить срок президентских полномочий двумя сроками, убрав формулировку «подряд».

