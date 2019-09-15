Названы темы предстоящих переговоров представителей России и США
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН предположил, о чем будут договариваться представители России и США в МИДе.
В Москве состоятся переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Информацию о его визите в Россию подтвердили в МИД РФ, сообщает РИА Новости.
Переговоры с Рикером проведет заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
Несмотря на сложности в отношениях США и России контакты между внешнеполитическими ведомствами стран поддерживаются, отметил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН. Эксперт объяснил визит ио помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера необходимостью обмена мнениями РФ и США по целому ряду проблем.
«Необходимо прийти к единому мнению по проблемам, связанным с ситуацией в Сирии и вокруг нее, с Ираном и иранской ядерной проблемой. Все договоренности, которые были когда-то заключены с европейскими странами с Соединенными Штатами Америки, либо не доводятся до конца, либо рассыпаются. Кроме того, требуется обсудить и российско-американские отношения, систему контроля за ядерными вооружениями и проблемы его распространения. Я далек от мысли, что будут достигнуты договоренности, которые в ближайшее время могут завершиться подписанием каких-то документов. Хорошо, если какие-то договоренности будут продекларированы», - отметил эксперт.
Валерий Гарбузов также предположил, что визит Филипа Рикера связан с последними кадровыми изменениями в Белом доме, а именно – с отставкой помощника президента по национальной безопасности, и могут вызвать потепление между США и Россией.
«Этот визит в какой-то степени, если не прямо, то косвенно, связан с отставкой Болтона. Потому что Майк Помпео и Госдеп смотрели на взаимоотношения с Россией с прагматичных, более реалистичных позиций, чем Болтон, который фактически в первый период нахождения на посту помощника президента монополизировал процесс отношений США с внешнеполитическим ведомством РФ и российский руководством», - заявил директор Института США и Канады РАН.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН назвал причины отставки Болтона.
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