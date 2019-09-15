Названы темы предстоящих переговоров представителей России и США

В Москве состоятся переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Информацию о его визите в Россию подтвердили в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

Переговоры с Рикером проведет заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Несмотря на сложности в отношениях США и России контакты между внешнеполитическими ведомствами стран поддерживаются, отметил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН. Эксперт объяснил визит ио помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера необходимостью обмена мнениями РФ и США по целому ряду проблем.

«Необходимо прийти к единому мнению по проблемам, связанным с ситуацией в Сирии и вокруг нее, с Ираном и иранской ядерной проблемой. Все договоренности, которые были когда-то заключены с европейскими странами с Соединенными Штатами Америки, либо не доводятся до конца, либо рассыпаются. Кроме того, требуется обсудить и российско-американские отношения, систему контроля за ядерными вооружениями и проблемы его распространения. Я далек от мысли, что будут достигнуты договоренности, которые в ближайшее время могут завершиться подписанием каких-то документов. Хорошо, если какие-то договоренности будут продекларированы», - отметил эксперт.