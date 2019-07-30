Украина не переживет срока правления Путина

Кива объяснил, в последнее время к власти все чаще приходят люди, которые не склонны к тому, чтобы править. Кроме того, пишет Газета.ру, эти личности не обладают опытом и необходимым образованием. В частности, речь шла и о временно исполняющей обязанности министра здравоохранения страны Ульяне Супрун. Политик заявил, что на данный момент, когда он слышит о новых реформе или эксперименте, то сразу представляет обман, цитируют Известия.

Кива также уточнил, если Украина «переживет» будущий год, то это будет «большой победой» для государства, пишет РЕН ТВ.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у Зеленского после триумфа на парламентских выборах есть все шансы смягчить языковой закон.

