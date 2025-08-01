Путин: Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска
1 августа 202515:07
В России произведён и уже поступил в войска первый серийный комплекс «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопрос журналистов о размещении комплекса в Белоруссии, он указал, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции.
«До конца года мы этот вопрос закроем», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru