Путин: Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

В России произведён и уже поступил в войска первый серийный комплекс «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент Буркина-Фасо назвал «Орешник» оружием, от которого «содрогается мир»

Отвечая на вопрос журналистов о размещении комплекса в Белоруссии, он указал, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции.

«До конца года мы этот вопрос закроем», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:БелоруссияРакетыБаллистическая РакетаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры