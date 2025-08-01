Путин: Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

Отвечая на вопрос журналистов о размещении комплекса в Белоруссии, он указал, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции.

«До конца года мы этот вопрос закроем», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, сообщает RT.

