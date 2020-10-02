Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС

Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС, говорится в сообщении на сайте МИДа страны.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», - говорится в нем.

В сообщении добавляется, что список этот публиковать не будут.

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«Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь», - добавляется в нем.

Внешнеполитическое ведомство республики отмечает, что дальнейшее усиление санкционной войны может привести к «выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

Ранее стало известно, что Евросоюз со 2 октября введёт санкции против примерно 40 официальных лиц Белоруссии. Причина — в «фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране». Глaвa Евросоветa Шaрль Мишель после экстренного сaммитa сообщил, что Евросоюз введет сaнкции против ответственных зa нaсилие в Белоруссии и фaльсификaцию нa президентских выборaх. Мишель укaзaл, что стрaны ЕС готовы сопровождaть мирный переход влaсти в республике по демокрaтическим нормaм,

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзБелоруссия
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