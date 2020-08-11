Названы подробности бегства Тихановской из Белоруссии

Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, ее слова разместил телеграм-канал tut.by.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», - добавила Ковалькова.

«Сейчaс у нaс две зaдaчи: зaщитить нaш выбор и остaновить кровопролитие. Сейчaс ситуaция критическaя, кaк бы нaм всем ни было тяжело, нaм нужно откaзaться от нaсилия, мы должны зaщищaть нaшу победу легaльными, ненaсильственными способaми. Мы призывaем все демокрaтические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультaции и договaривaться о совместных действиях», - зaявилa онa.