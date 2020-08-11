Соперники Лукашенко не признали итогов выборов в Белоруссии

Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что не признают результаты прошедших в воскресенье выборов и считают их недействительными. Сейчас они готовят жалобу.

Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко, который управляет республикой 26 лет, набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%, на третьем — Анна Канопацкая с 1,68%. У Дмитриева и Череченя — 1,21% и 1,15% соответственно.