Белоруссия не хочет провоцировать НАТО российской военной базой

У подобных высказываний представителя Белоруссии есть две ключевые причины, заявил минский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН. По его словам, в частности страна пытается показать уровень своей независимости.

«Здесь несколько факторов. Во-первых, Белоруссия демонстрирует, что в своей политике внешней и оборонной она обладает в достаточной степени суверенитетом и независимостью. Потому что на Западе и не только долгое время считали, что Белоруссия является таким бесправным, немым сателлитом России. Власть белорусская показывает, что это далеко не так. Во-вторых, с точки зрения Минска, любые шаги, которые могут быть истолкованы, как дальнейшая эскалация военной напряженности несут прямую угрозу государственной безопасности. Соответственно, Белоруссия не предпринимает никаких таких шагов, которые можно в таком ключе истолковать», - объяснил он.

Дзермант также добавил, что озвученная позиция свидетельствует о попытке Белоруссии предотвратить возможную милитаризацию региона. Он пояснил, что появление российской военной базы на территории страны спровоцирует другие государства на создание аналогичных объектов на своих территориях.

«Создание российской военной базы, наверняка, вызвало бы ответную реакцию со стороны Польши и Прибалтики, США и ЕС, которые бы не преминули поставить аналогичные базы у себя. Сегодня этот процесс заторможен. Мы знаем, что Трамп, в общем-то, не пошел навстречу полякам и базу “Форт Трамп” так и не ставят. Поэтому, условно говоря, Минск в данном случае балансирует для того, что не допустить дальнейшей милитаризации региона. Ну, у него вот такая точка зрения на безопасность. Возможно, у Москвы иная. Она полагает, что эта база как бы эту безопасность укрепит. Даже у союзников не всегда совпадают позиции, поэтому это – вопрос рабочий. Он с повестки дня снят, но, тем не менее, такие факторы я вижу в поведении белорусского руководства», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить российскую авиабазу стал для Москвы «неприятным эпизодом». Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН заявил, что Минск отказывает в размещении российской авиабазы, так как считает ее угрозой для собственного военно-промышленного комплекса.

