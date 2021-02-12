Названа причина обыска в штабе Навального

По его словам, 12 полицейских изымают из офиса печатную продукцию и документы. «Обыск в штабе Навального проводится не по ранее заведённым делам, а в связи с сообщением о некоем преступлении», - сказал правозащитник.

Как сообщалось, полицейские представились сотрудниками угрозыска. В момент их прихода в офисе присутствовал один человек. Он не выходит на связь.

