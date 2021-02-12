Названа причина обыска в штабе Навального
Сотрудники правоохранительных органов приехали в московский штаб оппозиционера Алексея Навального из-за сообщения о преступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката сотрудницы «Фонда борьбы с коррупцией» (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Любови Соболь Владимира Воронина.
По его словам, 12 полицейских изымают из офиса печатную продукцию и документы. «Обыск в штабе Навального проводится не по ранее заведённым делам, а в связи с сообщением о некоем преступлении», - сказал правозащитник.
Как сообщалось, полицейские представились сотрудниками угрозыска. В момент их прихода в офисе присутствовал один человек. Он не выходит на связь.
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