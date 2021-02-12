Московский штаб Навального заявил о приходе полиции

В московский "штаб Алексея Навального" пришли сотрудники полиции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя штаба.

В Twitter штаба также указано, что полицейские представились сотрудниками угрозыска. В этот момент в офисе присутствовал один человек. Он не выходит на связь.

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Агентство отмечает, что не получило официального комментария от правоохранительных органов по данному инциденту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияАлексей Навальный
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