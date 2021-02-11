Bellingcat: За Навальным и Кара-Мурзой перед отравлением следили одни и те же люди
Издание Bellingcat обнародавало результаты расследования, согласно которому за Алексей Навальным и Владимиром Кара-Мурзой до их отравления следили одни и те же люди.
Расследование было проведено совместно с The Insider и Der Spiegel.
Авторы публикации утверждают, что слежку за оппозиционным журналистом Владимиром Кара-Мурзой-младшим вели те же люди, которые являются фигурантами расследования Навального. Кара-Мурза дважды перенес тяжелое отравление в 2015 году.
К такому выводу они пришли, сравнив передвижения Кара-Мурзы за несколько месяцев до его отравления с передвижениями фигурантов расследования об отравлении Навального. По их данным, несколько фигурантов находились на тех же маршрутах, что и Кара-Мурза.
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