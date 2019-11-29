Названа причина эффективного освоения денег в Чечне

«Российские регионы не могут освоить деньги, потому что у них нет мощностей. Например, жилье. Средства поступают, а строителей нет. А некоторых областях у нас две строительные компании на весь регион. Это в Америке главное – деньги. Если у вас есть деньги, вам из Австралии привезут все необходимое. У нас в условиях санкций импортировать непросто. Если нам нужны стройматериалы, привезти их из Англии – это непростая задача. Если не успели закупить медоборудование, на которое были выделены деньги, то значит, они не освоены. Перекинуть их на другую статью, как это было до какого-то времени, теперь нельзя. И это правильно, потому что потом вообще денег не найдешь», - пояснил он.

Причину успеха Чечни политолог объяснил местной спецификой. «Там вся система построена под освоение федеральных денег. Причем освоение денег – не всегда полезное освоение денег. Тут еще нужно проверять, что в результате получилось. К тому же Кадыров, при всем своеобразии, эффективный администратор», - отметил Журавлев.

Ранее Дмитрий Журавлёв в эфире НСН рассказал, чем объясняется повышение доверия к губернаторам. По его словам, дело в динамичности в работе и демократичности в поведении.

