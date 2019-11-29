Названа причина эффективного освоения денег в Чечне
Директор Института региональных проблем в эфире НСН объяснил, почему регионы не в состоянии освоить выделенные на нацпроекты деньги.
Только 11 регионов России сумели более чем нa две трети освоить выделенные нa нaцпроекты бюджетные средствa. Как сообщaет РБК, 33 региона потрaтили нa нaцпроекты менее 50% полученных денег. Лидерaми по исполнению бюджетов нa нaцпроекты стaла Чечня. Республика использовала 77,4% средств, рaсходы состaвили 12,8 млрд рублей. Также среди лидеров Aдыгея, Тaтaрстaн, Пензенскaя облaсть. Хуже всего реализуются нaцпроекты в Мaгaдaнской, Еврейской aвтономной и Тверской облaстях, Дaгестaне и Кaрелии.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил, почему регионы не в состоянии выполнить нацпроекты.
«Российские регионы не могут освоить деньги, потому что у них нет мощностей. Например, жилье. Средства поступают, а строителей нет. А некоторых областях у нас две строительные компании на весь регион. Это в Америке главное – деньги. Если у вас есть деньги, вам из Австралии привезут все необходимое. У нас в условиях санкций импортировать непросто. Если нам нужны стройматериалы, привезти их из Англии – это непростая задача. Если не успели закупить медоборудование, на которое были выделены деньги, то значит, они не освоены. Перекинуть их на другую статью, как это было до какого-то времени, теперь нельзя. И это правильно, потому что потом вообще денег не найдешь», - пояснил он.
Причину успеха Чечни политолог объяснил местной спецификой. «Там вся система построена под освоение федеральных денег. Причем освоение денег – не всегда полезное освоение денег. Тут еще нужно проверять, что в результате получилось. К тому же Кадыров, при всем своеобразии, эффективный администратор», - отметил Журавлев.
Ранее Дмитрий Журавлёв в эфире НСН рассказал, чем объясняется повышение доверия к губернаторам. По его словам, дело в динамичности в работе и демократичности в поведении.
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