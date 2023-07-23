Названа главная тема заседания Совета Украина — НАТО 26 июля

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску рассказала о главной теме заседания Совета Украина — НАТО, которое состоится в Брюсселе 26 июля. Об этом пишет ТАСС.

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«Его главной темой станут проблемы доставки украинского зерна по Черному морю и последние события», - уточнила она.

Совет создан на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Киев получил право самостоятельно созывать заседания в случае необходимости.

Американский адмирал Джеймс Ставридис предложил НАТО открывать огонь по российским кораблям при наличии угрозы судам, перевозящим украинское зерно в Черном море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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