Названа главная тема заседания Совета Украина — НАТО 26 июля
Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску рассказала о главной теме заседания Совета Украина — НАТО, которое состоится в Брюсселе 26 июля. Об этом пишет ТАСС.
«Его главной темой станут проблемы доставки украинского зерна по Черному морю и последние события», - уточнила она.
Совет создан на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Киев получил право самостоятельно созывать заседания в случае необходимости.
Американский адмирал Джеймс Ставридис предложил НАТО открывать огонь по российским кораблям при наличии угрозы судам, перевозящим украинское зерно в Черном море, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru