Назван зарубежный политик, которому россияне больше всех симпатизируют

Кроме того, в нашей стране белорусского лидера воспринимают как «рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране», отмечает Ura.ru. Между тем Назарбаев отошел в тень.

Накануне в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать у России не более 30-40% от необходимых объемов нефти. По его словам, сейчас альтернативы российской нефти нет в полном объеме. Президент также заявил о необходимости диверсификации.



