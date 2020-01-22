Назван зарубежный политик, которому россияне больше всех симпатизируют
Самым популярным зарубежным политиком у россиян стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это выяснилось в ходе опроса, который провел ВЦИОМ.
По словам гендиректора центра Валерия Фёдорова, симпатии россиян делились между Лукашенко и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, пишут «Известия».
Фёдоров уточнил, что симпатии россиян к Лукашенко связаны с тем, что он воспринимается населением как пророссийский политик, а не прозападный. «Люди это видят», - сказал глава ВЦИОМ.
Кроме того, в нашей стране белорусского лидера воспринимают как «рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране», отмечает Ura.ru. Между тем Назарбаев отошел в тень.
Накануне в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать у России не более 30-40% от необходимых объемов нефти. По его словам, сейчас альтернативы российской нефти нет в полном объеме. Президент также заявил о необходимости диверсификации.
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