Белоруссия собирается покупать у России 40 процентов необходимой нефти
Белоруссия будет закупать у России не более 30-40% от необходимых объемов нефти. С таким заявлением выступил глава государства Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщает агентство «БелТА».
Лукашенко уточнил, что в настоящее время альтернативы российской нефти нет в полном объеме. Президент также заявил о необходимости диверсификации.
По слова белорусского лидера, около 30% нефти страна должна закупать через Украину, еще 30% — на Балтике. Он также уточнил, что если Россия даст такое разрешение, то часть нефти в Белоруссию будет поставлять Казахстан.
Ранее сегодня сообщалось, что Белоруссия приобрела у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что такой шаг Белоруссии позитивно отразится на нефтяной промышленности России.
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