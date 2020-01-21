Белоруссия собирается покупать у России 40 процентов необходимой нефти

Белоруссия будет закупать у России не более 30-40% от необходимых объемов нефти. С таким заявлением выступил глава государства Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко уточнил, что в настоящее время альтернативы российской нефти нет в полном объеме. Президент также заявил о необходимости диверсификации.