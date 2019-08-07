Назван размер долга Украины перед СНГ

Уточняется, что свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще пять лет назад. Как уточняет Газета.ру, порядок погашения суммы в случае возвращения страны в работу объединения пока не определен.

В министерстве также отметили, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения.

Известия уточняют, что вопрос о продолжении работы в СНГ полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что дефолт приведёт к обнищанию рядовых граждан Украины, если будет объявлен в ближайшее время. Депутатом сделаны преждевременные и скоропалительные выводы, заметил в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. Речь о дефолте зашла, по его словам, как об инструменте освобождения от влияния Запада, однако никто не говорит, что его начнут применять незамедлительно.

