Назван размер долга Украины перед СНГ
Стала известна сумма задолженности Украина перед СНГ. По данным Министерства иностранных дел России, она достигла 300 млн рублей, сообщает Ura.ru.
Уточняется, что свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще пять лет назад. Как уточняет Газета.ру, порядок погашения суммы в случае возвращения страны в работу объединения пока не определен.
В министерстве также отметили, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения.
Известия уточняют, что вопрос о продолжении работы в СНГ полностью зависит от политической воли новых украинских властей.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что дефолт приведёт к обнищанию рядовых граждан Украины, если будет объявлен в ближайшее время. Депутатом сделаны преждевременные и скоропалительные выводы, заметил в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. Речь о дефолте зашла, по его словам, как об инструменте освобождения от влияния Запада, однако никто не говорит, что его начнут применять незамедлительно.
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