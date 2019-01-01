Толстой: Украину не для того отрывали от России, чтобы быстро вернуть

Петр Толстой: «Не нужно быть аналитиком Moody’s, чтобы понять, что никакое сближение Киева и Москвы невозможно до тех пор, пока Украина, фактически, находится под внешним управлением, пока суверенитет этой страны разделен Вашингтоном и Брюсселем. Не для того так долго Украину отрывали от России, чтобы в один момент ее вернуть и допустить сближение наших стран. Но лично я уверен, что никакого будущего у Украины без России нет не было, и быть не может»,- заявил он НСН.

