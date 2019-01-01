Толстой: Украину не для того отрывали от России, чтобы быстро вернуть
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных новостей уходящего дня, на его взгляд.
В России хотят создать единую базу данных всех жителей страны
Правительство России одобрило законопроект о создании федерального ресурса, где будут храниться сведения обо всех гражданах страны. Его планируется разработать к 2025 году.
Петр Толстой: «Идея объединения баз данных россиян вызывает у многих тревогу, и не без оснований. Безусловно, предлагаемый Правительством законопроект должен давать возможность гражданам России отказаться от внесения своих данных в эту единую базу. Если все базы данных объединить бездумно, страшно подумать, что может произойти в результате. Человек может лишиться не только своего имущества, что уже сейчас происходит сплошь и рядом, но вообще перестать существовать для государства, если хакеры получат доступ к этому сервису»,- предупредил Петр Толстой, общаясь с НСН.
В Moody’s оценили шансы на сближение России и Украины
Аналитики рейтингового агентства Moody’s провели исследование шансов на сближение Украины с Россией после состоявшихся выборов в Верховную раду. Эксперты считают, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной, нежели конфронтационной.
Петр Толстой: «Не нужно быть аналитиком Moody’s, чтобы понять, что никакое сближение Киева и Москвы невозможно до тех пор, пока Украина, фактически, находится под внешним управлением, пока суверенитет этой страны разделен Вашингтоном и Брюсселем. Не для того так долго Украину отрывали от России, чтобы в один момент ее вернуть и допустить сближение наших стран. Но лично я уверен, что никакого будущего у Украины без России нет не было, и быть не может»,- заявил он НСН.
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Борис Джонсон сегодня официально стал премьер-министром Великобритании. Накануне политик одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии.
Петр Толстой: «Борис Джонсон – самый экстравагантный премьер-министр за всю историю Британии. Думаю, он пойдет дальше Маргарет Тэтчер. Джонсона не сдерживает вековая английская чопорность. Этот импульсивный человек будет вести Британию короткими шагами до 31 октября к выходу из Европейского Союза. Хочется надеяться, что на новом посту Джонсон сможет изменить то состояние отношений между Британией и Россией, которое существует сегодня. На секундочку, это две страны, которым удалось сохранить свой суверенитет на протяжении десяти веков, в отличие от всех остальных»,- напомнил Петр Толстой в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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